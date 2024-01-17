الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق مع شخصين حاولا غسل مبلغ 20 مليون جنيه بالإسكندرية

حبس شخصين
حبس شخصين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز شخصين علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بغسل مبلغ 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبالغ المالية.

معلومات سرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

إخفاء مصدر المبلغ المالي

وكشفت التحقيقات قيام المتهمان بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

التحقيق شخصين غسل 20 مليون بالاسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية

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