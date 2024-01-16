تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء عقار قديم مكون من 4 طوابق دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي ملف العقار لفحصة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بسقوط عقار

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد بورود بلاغً بانهيار عقار قديم رقم 83 شارع العطارين، دون حدوث اصابات أو خسائر في الارواح.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولي حي وسط ووحدة التدخل السريع وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

العقار خالي من السكان

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من 4 طوابق وانهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار انهيار اجزاء من عقار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بانهيار سطح عقار



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من سطح العقار رقم 53 بشارع خليل حمادة، وعلي الفور انتقل ضابط مباحث القسم ومسئولي الحي ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ وتم وضع الحواجز الحديدية.



وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من ستاره السطح بسبب سوء الأحوال الجوية والامطار الغزيرة، وعلي الفور تم عمل حواجز خشبيه لحمايه الماره لحين عمل دمسه لإزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.