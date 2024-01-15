السجن 5 سنوات للمتهمين بتزوير تأشيرات الهجرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعظيم عبدالهادي البيه، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحبة حضانة و15 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بتزوير مستندات رسمية للهجرة غير شرعية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7568 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بورود بلاغ بقيام المتهمين بنشاط إجرامي في مجال تزوير تأشيرات السفر إلي خارج البلاد.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمة الاولي " ب.م.م" صاحبة حضانة، وكل من " ك.ع.ع" و" م.م.ع" و" ا.ع.ع" و" ح.م.ال" و" م.غ.م" و" ق.خ.ع" و" ع.ع.ص" و" و.ا.م" و" ال.م.م" و" ع.ا.م" و" ع.ا.ع" و" ا.م. ع" و" و.ل.ح" و" ج.و.ش" و" م.م.م"، بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في أغراض تهريب المهاجرين غير الشرعيين بطرق غير شرعية، علي أن تقوم المتهمة الأولي باصطناع محررات أجنبية لإدخال الغش علي السفارات، إلا أن جريمتهم قد أوقفت لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم.

وتوصلت التحقيقات بتزوير التأشيرات للسفر لعدد من الدول الأجنبية وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة، واستقطاب عملائها من راغبي السفر عن طريق الإنترنت وإيهامهم بوجود شراكة بينها وبين وكالات تعليمية في دول أوروبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.