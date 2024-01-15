النيابة تطلب التحريات حول غرق شاب بمنطقة لوران الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه البحر بمنطقة لوران وانتشاله بعد 6 أيام من مياة البحر، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة هوية الغريق.

انتشال الجثمان

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وفريق غواصين الخير المتطوعين، صباح اليوم الإثنين، جثمان الشاب يوسف علي، غريق منطقة لوران، وذلك بعد 6 أيام من البحث عن جثمانه من قبل رجال الإنقاذ.

ظهور الجثمان بشاطئ محمد نجيب



وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين أن الجثمان ظهر فوق سطح المياه بشاطئ محمد نجيب وليس في مكان الغرق بمنطقة لوران، داعيًا له بالرحمة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

وأشار قائد غواصين الخير، إلى أن اليوم كان يتواجد فريق كبير من الغواصين للبحث عن الجثمان، وكانت هناك عدة سيناريوهات لتأخر ظهور جثمان يوسف، كان منها أن يكون التيار سحب الجثمان لداخل البحر ومع هدوء الأمواج سيظهر، وهو بالفعل ما تم اليوم وتم انتشال الجثمان.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق لشاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

كان قد قال الكابتن إيهاب المالحي، إنه تلقى إشارة تشير إلى غرق شاب في منطقة لوران أمام شارع شعراوي، وناشد الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، معربًا عن أمله في سرعة العثور عليه، موجهًا الدعوة لجميع غواصين الخير للتوجه إلى منطقة غرق الشاب والمساعدة في انتشاله.

ووجه "المالحي"، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، الدعوة إلى جميع غواصين الخير بالإسكندرية، بسرعة التوجه إلى مكان سقوط الشاب المشار إليه بمنطقة لوران على طريق الكورنيش بشرق الإسكندرية.

يذكر أن الشاب تواجد للتصوير مع أصدقائه، لكن أمواج البحر كانت عاليه فصدمته وسقط في البحر، مشيرًا إلى تواجد فريق كبير من غواصين الخير الإنقاذ النهري لإنقاذ الشاب.