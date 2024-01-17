المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في سرقة شخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالشروع في سرقة شخص.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.

بلاغ بالسرقة



ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 17232 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العطارين يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالشروع في سرقة هاتف المجني عليه بدائرة القسم.

المتهم غافل المجنى عليه

كشفت التحقيقات أنه خلال تواجد المجني عليه " ح.س.ر" بالطريق العام، قام المتهم "م.ح.م" عاطل، بمغافلته منتزعًا هاتفه المحمول من يده محاولا الفرار، وبملاحقته أخرج المتهم سلاح أبيض وتعدى عليه بالضرب في يده اليسري، وعند استغاثة المجني عليه بالمارة تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.