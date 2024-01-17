السجن 5 سنوات لصاحب منشأة بتهمة التهرب الضريبى فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن حسومة، بمعاقبة صاحب منشأة لتجارة الاطارات والبطاريات بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة عليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.

صدر الحكم بعضوية والمستشار إيهاب محمود إسماعيل والمستشار أمام محمد الصيرفي، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 18779 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الإدارة العامة لتهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "أ.ال.ا"، صاحب المنشأة، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 والتهرب من دفع الضرائب المستحقة عن بيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، التي تقدر 65.951.50 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.