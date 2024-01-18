الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحقيق فى انهيار "عقار القبارى" غرب الإسكندرية

انهيار عقار
انهيار "عقار

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان بمنطقة القباري دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال سكان العقار عن الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

انهيار عقار في الإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بشارع التجارة بمنطقة كفرعشري، بالقباري غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة الإسعاف، ومسئولي حي غرب، إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ وحدوث انشطار نصفي بعقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وتقطنه 8 أسر، وجرى إخلاء العقار من سكانه وإيداعهم أماكن الإيواء العاجل.

العقار صادر له قرار ترميم

وتوصلت التحريات إلى أن العقار صادر له قرار ترميم ولم ينفذ، وسبق وتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص حالته.

تم وضع الحواجز الحديدية بمحيط العقار حماية للمارة وسكان الشارع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية، لمعاينة آثار انهيار أجزاء عقار قديم مكون من 4 طوابق دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بسقوط عقار

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد بورود بلاغً بانهيار عقار قديم رقم 83 شارع العطارين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو حي وسط ووحدة التدخل السريع وقوات من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم خال من السكان، مكون من 4 طوابق، وانهارت أجزاء منه دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق انهيار عقار القباري المأمول بالسكان غرب الإسكندرية نيابة مينا البصل

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تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بالإسكندرية

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