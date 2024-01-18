الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصريح بدفن "نقاش" سقط من الطابق الثامن في الإسكندرية

جثة
جثة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة عامل نقاشة لقي مصرعه إثر سقوطه أثناء عمله من أعلى سقالة بالطابق الثامن بعقار في منطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع زاوية الرجباني بمنطقة الأنفوشي بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء إنهاء كرم اليمني، نقاش، أعمال نقاشة أعلى سقالة بالطابق الثامن بالعقار المشار إليه سقط على الأرض وفارق الحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التصريح بدفن جثة سقط الطابق الثامن عمله بالإسكندرية النيابة العامة بالاسكندرية

مواد متعلقة

التحقيق فى انهيار "عقار القبارى" غرب الإسكندرية

السجن 5 سنوات لصاحب منشأة بتهمة التهرب الضريبى فى الإسكندرية

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

منذ افتتحها السيسي.. محطة تحيا مصر تستقبل 250 ألف حاوية

المشدد 5 سنوات لعاطل شرع فى سرقة شخص بالإسكندرية

التحقيق مع شخصين حاولا غسل مبلغ 20 مليون جنيه بالإسكندرية

المشدد 5 سنوات لـ4 مسئولين بشركة عقارية ومقاولات للتهرب الضريبى بالإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لعامل ضُبط بحوزته "حشيش" فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

وزير الداخلية الإيرانى يكشف جنسية القتلى التسعة فى الهجوم الباكستانى

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين