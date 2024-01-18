التصريح بدفن "نقاش" سقط من الطابق الثامن في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة عامل نقاشة لقي مصرعه إثر سقوطه أثناء عمله من أعلى سقالة بالطابق الثامن بعقار في منطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع زاوية الرجباني بمنطقة الأنفوشي بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء إنهاء كرم اليمني، نقاش، أعمال نقاشة أعلى سقالة بالطابق الثامن بالعقار المشار إليه سقط على الأرض وفارق الحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.