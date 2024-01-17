مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالإسكندرية

لقى عامل مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه أثناء عمله من أعلى سقالة بالطابق الثامن بعقار بمنطقة الأنفوشي وسط الإسكندرية، فيما جرى نقل جثته إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع زاوية الرجباني بمنطقة الأنفوشي بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم برفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مسجاة بأرضية الشارع أمام العقار المشار إليه، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور في جميع أنحاء الجسم.

وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن المذكور يدعى كرم اليمني، نقاش، وأنه كان يجرى أعمال نقاشة أعلى سقالة بالطابق الثامن بالعقار المشار إليه وسقط على الأرض وفارق الحياة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.