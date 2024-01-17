الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل دهسها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالدقهلية

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها دهسا أسفل  عجلات القطار، منذ قليل، أثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة طلخا أمام مصنع عقل.

 انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "نادية س"، ومقيمة ميت عنتر التابعة للمركز.

 تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

ربة منزل القطار شريط السكة الحديد مدير أمن الدقهلية مشرحة مستشفى المنصورة الدولى

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