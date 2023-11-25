تأجيل محاكمة المتهمين بقضية حادث قطار طوخ لـ يناير المقبل

قررت الدائرة الثامنة، محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير المقبل 2024، للمرافعة، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم، واستدعاء الدكتور عميد كلية الهندسة بالقاهرة باعتباره القائم علي تنفيذ العقد المحرر بين جامعة القاهرة وهيئة السكة الحديد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات علي النحو المبين بالاوراق، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق

أضاف أمر الاحالة المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما اضاف أمر الاحالة المتهم الثالث عشر، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويرًا في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين انفي البيان توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الاحالة المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرون وحتى الثلاثون بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.