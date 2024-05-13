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اقتصاد

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13-5-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يبحث آلاف من المواطنين محبين الدواجن عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13-5-2024 عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع ارتفاع بورصة الدواجن اليوم وسعر الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13-5-2024

تنشر «الدستور» في هذا التقرير سعر الفراخ البلدي وأسعار الفراخ البيضاء وبورصة الدواجن اليوم طبق بوابة الأسعار المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سجل متوسط سعر الفراخ اليوم الإثنين قيمة: 98.51 جنيه، بارتفاع بلغ 0.07 جنيه مقارنة بأسعاره الأخيرة المسجلة.

وصل متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم قيمة 87.26 جنيه، بانخفاض سجل قيمة: 0.45 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ البلدي اليوم قيمة: 109.68 جنيه، بحد أقصى 0.84 جنيه للكيلو.

سعر البانيه اليوم

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين إلى 190 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

كيلو الأوراك يتراوح اليوم الإثنين سعره بين 90 و100 جنيهًا للكيلو الواحد.

الكبد والقوانص سيتراوح سعرها ما بين 90 و100 جنيه للكيلو.

الأجنحة سيتراوح سعرها ما بين 70 و80 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل اليوم الإثنين سعر الكتكوت أبيض شركات إلى نحو مبلغ 26 و29 جنيهًا لعمر يوم واحد.

سجل اليوم الإثنين سعر الكتكوت أبيض قطعات إلى حوالي قيمة 24 و24.5 جنيه لعمر يوم واحد.

ووصل اليوم الإثنين سعر الكتكوت البلدي إلى نحو مبلغ قيمة 6 و6.75 جنيه لعمر يوم واحد.

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أسعار البيض اليوم الإثنين

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين بلغ 115 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بدءً من مبلغ 120-135 جنيهًا بعد 185 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض سجل قيمة 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بداية من مبلغ 115 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك سجل قيمة 129 جنيهًا للمستهلك.

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