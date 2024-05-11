شهدت الأسواق في مصر تراجعا في أسعار الطيور خاصة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت11 مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 74 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 85 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 11 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 77 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ84 جينهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي السبت 11مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 95لـ100 جنيها وتصل للمستهلك بـ105 جينهًا.

سعر كيلو الساسو السبت 11 مايو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ105 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم السبت 11 مايو أبريل 2024

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم السبت 11 مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك و150 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت 11مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك الي 130 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت 11 مايو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك الي 140 جنيها.

أسعار البانيه اليوم السبت 11 مايو 2024

سجل البانيه اليوم السبت 11 مايو 90 وتصل للمستهلك 100 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم السبت 11مايو 2024

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم السبت 11 مايو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيهات.

بينما سجل "الصدور" اليوم السبت 11مايو 110 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم السبت 11 مايو بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها.

وسجل أسعار "الهياكل" اليوم السبت 11 مايو بـ30 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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