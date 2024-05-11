سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 11-5-2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 11-5-2024 في بورصة الدواجن من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع قائمة شراء مستلزمات البيت التي تكفي احتياجات الأسرة كاملة طوال الشهر.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 11-5-2024

سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 11-5-2024 ارتفاع متوسط في كافة الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية بسبب الإقبال على الشراء خاصة عقب أعياد المسحيين وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 77 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 74 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 10.25 إلى 10.30 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 10.50 إلى 10.75 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 11 إلى 11.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.25 جنيه.



يتراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 20 إلى 20.25 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 20.50 إلى 20.75 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 20.75 إلى 21 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 34.75 إلى 35 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 130 جنيه.

وصل سعر البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 125 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 139 جنيه.

وصل سعر البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 150 جنيه.