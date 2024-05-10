مع منتصف التعاملات اليومية ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك مقارنة بأسعار أمس، طبق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمركز معلومات مجلس الوزراء، لذا يكثر التساؤل لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم عبر جوجل.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الدواجن اليوم الجمعة، وسعر البيض.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ووصلت متوسط أسعار كيلو الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية لمبلغ 101.5 جنيه، بزيادة قيمة 87 قرشًا، وفق بيانات بوابة الأسعار، وطبقا لبوابة سعر مجلس الوزراء، سوف تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء بمصر اليوم من قيمة 88.96 جنيه، فيما سوف تصل أسعار الدواجن البلدي إلى مبلغ 113.61 جنيه بحد أقصى.

وقد سوف تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة في مركز معلومات مجلس الوزراء عن عدد مستويات الأسعار بعدد من مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن البيضاء

سجل متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 88.96 جنيه، بتراجع قيمة 1.17 جنيه في الكيلو، بينما ستتراوح سعر الفراخ البلدي اليوم، ما بين قيمة 113.61- 130 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو

فيما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم الجمعة 10 مايو، نحو مبلغ 90 جنيهًا.

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أسعار البيض الأبيض

ويهتم الكثيرون بالبحث حول سعر كرتونة البيض، وقد جاء كالتالي عقب التراجع:

وصل سعر كرتونة الأحمر إلى مبلغ 120 جنيها في المزرعة.

وتباع كرتونة الأحمر للمستهلك بداية من قيمة 125-135 جنيها بعد 180 أو يزيد.

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض قيمة 115 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من مبلغ 125 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو قيمة 127 جنيها للمستهلك