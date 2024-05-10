التفاصيل الكاملة.. ما هو سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة؟

يعتبر معرفة التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار فى السوق المصري من أكثر الأمور التي تشغل أذهان الكثير منا، ولا يعلم معظمنا أبرز أسعار الدولار فى السوق المصري، لذا يتساءل البعض باستمرار عن أسعار الدولار من خلال محرك البحث جوجل.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ونوضح التفاصيل الكاملة عن أسعار الدولار في السوق المصري وما هو التفاصيل المتعلقة بسعر الدولار في البنوك المصرية، سواء بنك مصر أو cib أو بنك أبو ظبي أو بنك الأهلي.

ويشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 10 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري تراجعا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهي كما يلي:

سجل الدولار تراجعا في البنك المركزي، حيث سجل 47.46 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.77 جنيه للشراء 47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.50 جنيه للشراء 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.67 جنيه للشراء 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

