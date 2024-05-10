الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التفاصيل الكاملة.. ما هو سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة؟

الدولار الأمريكى
الدولار الأمريكى

يعتبر معرفة التفاصيل الكاملة عن  سعر الدولار فى السوق المصري من أكثر الأمور التي تشغل أذهان الكثير منا، ولا يعلم معظمنا أبرز أسعار الدولار فى السوق المصري، لذا يتساءل البعض باستمرار عن أسعار الدولار من خلال محرك البحث جوجل.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ونوضح التفاصيل الكاملة عن أسعار الدولار في السوق المصري وما هو التفاصيل المتعلقة بسعر الدولار في البنوك المصرية، سواء بنك مصر أو cib أو بنك أبو ظبي أو بنك الأهلي.

ويشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 10 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري تراجعا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهي كما يلي:

سجل الدولار تراجعا في البنك المركزي، حيث سجل 47.46 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-5-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في مصر 2024


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.77 جنيه للشراء 47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.50 جنيه للشراء 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.67 جنيه للشراء 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة سعر الدولار في البنوك سعر الدولار الدولار الدولار في البنوك

مواد متعلقة

مقابل الجنية المصري.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 1 /2 /2024 فى مصر

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك المصرية

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

سر ارتداء يسرا اللوزى "الأبيض" فى جنازة والديها؟

لا تحب الأطفال وفقدت أعصابها.. ضبط خادمة إفريقية كتمت أنفاس طفلة رضيعة بسبب البكاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن