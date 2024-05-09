بالجرام.. سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية 9 مايو 2024 بالريال والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات حتى واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة أونصة الذهب اليوم في السعودية 8،668.39 ريال سعودي بما يعادل 2،311.57 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحور 278.58 يال سعودي بما يعادل 74.29 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 255.36 ريال سعودي بما يعادل 68.10 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 243.75 ريال سعودي بما يعادل 65.00 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 208.93ريال سعودي بما يعادل 55.75 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 162.50 ريال سعودي بما يعادل 43.33 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 306.43 ريال سعودي بما يعادل 81.75 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 731.26 ريال سعودي بما يعادل 195.00 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية 1،448.59 ريال سعودي بما يعادل 386.29 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،863.75 ريال سعودي بما يعادل 763.69 دولار امريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،688.51 ريال سعودي بما يعادل 1،516.94 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،123.77 ريال سعودي بما يعادل 3،766.36 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،191.82 ريال سعودي بما يعادل 7،517.82 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 280،525.28 ريال سعودي بما يعادل 74،806.74 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 140،513.36 ريال سعودي بما يعادل 37،470.23 دولار أمريكي.