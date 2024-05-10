سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

مع اقتراب موسم الحج زادت عمليات البحث من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم 10مايو 2024



شهد سعر الريال السعودي، استقرار ملحوظا، بداية تعاملات اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط 12.65 جنيها.

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بالبنك المركزي المصري نحو 12.66 للشراء ونحو 12.70 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر بكافة البنوك



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الجمعة نحو 12.60 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 12.69 للشراء ونحو 12.72 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 12.66 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.66 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 12.65 للشراء 12.69 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.59 للشراء ونحو 12.69 للبيع.



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.64 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار





سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 10 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري





سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 10 مايو 2024.