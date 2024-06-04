تأكيدا لانفراد «الدستور».. الإطاحة برئيس «كهرباء جنوب القاهرة» من منصبه

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا مساء الثلاثاء، برحيل المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتعيين طارق عبد الشافي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدلاً منه.

كما أصدر دسوقى قرارًا بتعيين المهندس بهجت إبراهيم، نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للشبكات رئيسًا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس طارق عبد الشافي.

كانت «الدستور» انفردت بكواليس تغيير مدحت فودة من خلال مصادر بوزارة الكهرباء كشفت انتهاء عمل اللجنة المُشكّلة من 12 عضوًا من الشركة القابضة لكهرباء مصر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمراقبة وتقييم وضع الفَقد الفني والتجاري بجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد تقديم نتائج الأعمال في مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

وأشارت إلى أن نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2024 كانت مخيّبة للآمال في ظل احتلال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المركز الأول في متأخرات الفقد الفني والتجاري حيت بلغت نسبة الفقد في التحصيلات 27.5%.

وأكد أن اللجنة لم تكن رقابية فقط، لكنها قدمت الدعم الفني والتجاري والخطط لتقليل نسب الفقد في التحصيلات وأن اللجنة منعقدة بصفة دورية لمتابعة مؤشرات الأداء لشركة جنوب القاهرة في ظل حالة من الغضب داخل الوزارة من أداء بعض القيادات داخل الشركة وعلى رأسها أداء رئيس الشركة والذي من المحتمل أن تشمله حركة التغييرات التي يتم دراستها لعدد من القيادات وصدور التقارير الصادرة من اللجان التي تتابع أداء رؤساء شركات التوزيع.

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