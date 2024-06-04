الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأكيدا لانفراد «الدستور».. الإطاحة برئيس «كهرباء جنوب القاهرة» من منصبه

مدحت فودة
مدحت فودة

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا مساء الثلاثاء، برحيل المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتعيين طارق عبد الشافي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدلاً منه.

كما أصدر دسوقى قرارًا بتعيين المهندس بهجت إبراهيم، نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للشبكات رئيسًا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس طارق عبد الشافي.

كانت «الدستور» انفردت بكواليس تغيير مدحت فودة من خلال مصادر بوزارة الكهرباء كشفت انتهاء عمل اللجنة المُشكّلة من 12 عضوًا من الشركة القابضة لكهرباء مصر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمراقبة وتقييم وضع الفَقد الفني والتجاري بجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد تقديم نتائج الأعمال في مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

وأشارت إلى أن نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2024 كانت مخيّبة للآمال في ظل احتلال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المركز الأول في متأخرات الفقد الفني والتجاري حيت بلغت نسبة الفقد في التحصيلات 27.5%.

وأكد أن اللجنة لم تكن رقابية فقط، لكنها قدمت الدعم الفني والتجاري والخطط لتقليل نسب الفقد في التحصيلات وأن اللجنة منعقدة بصفة دورية لمتابعة مؤشرات الأداء لشركة جنوب القاهرة في ظل حالة من الغضب داخل الوزارة من أداء بعض القيادات داخل الشركة وعلى رأسها أداء رئيس الشركة والذي من المحتمل أن تشمله حركة التغييرات التي يتم دراستها لعدد من القيادات وصدور التقارير الصادرة من اللجان التي تتابع أداء رؤساء  شركات التوزيع.

لقراءة المزيد اضغط الرابط التالي:

مصادر لـ"الدستور": حركة تغييرات قد تشمل رئيس كهرباء جنوب القاهرة قريبًا

المهندس جابر دسوقى القابضة لكهرباء مصر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة الكهرباء

مواد متعلقة

عدادات ذكية ومكافحة الفساد.. قرارات حاسمة من وزير الكهرباء لمواجهة أزمة الفقد

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242