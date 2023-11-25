ضبط المتسبب فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الموظف المتهم بالتسبب في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية، ومصرع شخصين وإصابة آخر أعلى محور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب أعلى محور صفط اللبن بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف انفجر الإطار الأمامي للسيارة، مما تسبب في انحراف الطارة ودخول السيارة في الاتجاه المعاكس واصطدامها بسيارة ملاكي ودراجة بخارية، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة آخر.

وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.