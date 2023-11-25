مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي، ناحية كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين، وتم التوجيه

بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاث أشخاص، وهم: شريف أحمد أحمد، 52 سنة، وأحمد عاشور أحمد 38 سنة، وشحاته حبيب بطرس 44 سنة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: مصطفي جلال قضب 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، ومحمد رأفت معوض 27 سنة، مصابًا بكدمات بالقدم الأيمن، ومصطفي لملوم28 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم

وعادل فالح علي 24 سنة، مصابًا ياشتباه كسر بالساق الايسر وسحجات وكدمات، وبشري مكرم صادق 50 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بفره الرأس حوالي 5سم.

كما أصيب رجب عبد العظيم صادق 58 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 4سم، رمضان عصام محمد 22 سنة، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمود محمد 22 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالساق الأيسر حوالي 5سم، ومصابا مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عاما مصابًا بغيبوبة تامة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.