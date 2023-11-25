السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي، ناحية كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين، وتم التوجيه 
بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاث أشخاص، وهم: شريف أحمد أحمد، 52 سنة، وأحمد عاشور أحمد 38 سنة، وشحاته حبيب بطرس 44 سنة، وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: مصطفي جلال قضب 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، ومحمد رأفت معوض 27 سنة،  مصابًا بكدمات بالقدم الأيمن، ومصطفي لملوم28 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم 
وعادل فالح علي 24 سنة، مصابًا ياشتباه كسر بالساق الايسر وسحجات وكدمات، وبشري مكرم صادق 50 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بفره الرأس حوالي 5سم.

كما أصيب رجب عبد العظيم صادق 58 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 4سم، رمضان عصام محمد 22 سنة،  مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمود محمد 22 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالساق الأيسر حوالي 5سم، ومصابا مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عاما مصابًا بغيبوبة تامة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف سمسطا الفيوم حادث تصادم الصحراوي الغربي

مواد متعلقة

مؤتمر جماهيري لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في بني سويف (صور)

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" ببنى سويف

محافظ بني سويف يناقش نتائج 38 زيارة للتفتيش المالي والإداري

تحصين 14800 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في ببني سويف

الكشف وتوفير العلاج لـ 1900 مواطن في 7 تخصصات طبية ببني سويف

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

"قومي المرأة" ببني سويف نفذ 3900 زيارة استهدفت19531 شخصا خلال حملة طرق الأبواب

"العمر مجرد رقم".. ابن بني سويف "عبد النبي حسين" يتوج كأفضل ليبرو في العالم

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

روسيا تسير طائرة مساعدات جديدة لصالح أهل غزة

تفاصيل افتتاح معمل تحليل الذهب العالمى بمرسى علم

تأكيد الرئيس السيسي على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى