الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" ببنى سويف

إصابة 7 أشخاص
إصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة في حادث انقلاب توك توك بطريق “مصر - أسيوط” الصحراوي الشرقي بدائرة بني سويف.

حادث انقلاب “توك توك” 

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب “توك توك” بالطريق الصحراوي الشرقي  بدائرة القسم، ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال 3 سيارات إلي محل الواقعة 

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم زين سعيد علي 32 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، وفاطمة محمد غريب 30 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومني محمد غريب 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات، وجودي زين سعيد 4 سنوات مصابًا بكدمات بالجسم، ورقية عبدالله محمد 5 سنوات مصابة بجروح وسحجات، وسماح إبراهيم دسوقي 25 سنة مصابة بجروح وسحجات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلفي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف حادث توك توك مستشفى بني سويف التخصصي مدير الأمن

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