الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم أمام مديرية أمن الدقهلية

سيارات اسعاف
سيارات اسعاف

لقي شخص مصرعه واصيب 5 اخرين بينهما طفلين إثر حادث تصادم “ميكروباص” وسيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن بالمنصورة الجديدة، وجري نقل المصابين الي مستشفى جمصه المركزي.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الامن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين 

وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصه وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وجري نقل المصابين الي مستشفي جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين مصرع « أشرف يوسف عزيز، 50 عامًا، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث كلا من « دينا فايز سعيد، 20 عامًا، جونيور راضي سمير، عمره عام، ميمي سعد عزيز، 40 عامًا، وفاء إبراهيم عزيز، 26 عامًا، مريم شريف مسعد، عمرها عامين، ومقيمين جميعًا بمحافظة كفر الشيخ.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حادث تصادم مديرية الأمن الجديدة المنصورة المنصورة الجديدة مستشفى جمصة المركزي

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلى

"فخ رسالة تحديث البيانات".. اعترافات عصابة الاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء