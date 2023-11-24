بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 في حادث تصادم أمام مديرية أمن الدقهلية

لقي شخص مصرعه واصيب 5 اخرين بينهما طفلين إثر حادث تصادم “ميكروباص” وسيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن بالمنصورة الجديدة، وجري نقل المصابين الي مستشفى جمصه المركزي.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الامن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين

وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصه وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وجري نقل المصابين الي مستشفي جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين مصرع « أشرف يوسف عزيز، 50 عامًا، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث كلا من « دينا فايز سعيد، 20 عامًا، جونيور راضي سمير، عمره عام، ميمي سعد عزيز، 40 عامًا، وفاء إبراهيم عزيز، 26 عامًا، مريم شريف مسعد، عمرها عامين، ومقيمين جميعًا بمحافظة كفر الشيخ.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.