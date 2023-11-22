الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل «تعليم الدقهلية» يشهد التصفية النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم والتي أجريت بمدرسة المنصورة المتميزة٢. 

بدأت منافسات مرحلة التصفية النهائية في الفترة من ١٦ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري لمن شاركوا فى التصفية الأولى التى أقيمت بمقر الإدارات التليمية. 
 

يذكر أن إجمالى عدد المتسابقين ٢٧٠ طالب وطالبة، وأشرف عليها لجنة التحكيم تضم طارق الدسوقي الموجه العام للغة العربية، طارق الغازى الموجه العام للتربية الإسلامية، الدكتور على العفيفي الموجه الأول للغة العربية بالمديرية، صابر بدر الموجه الأول للتربية الإسلامية، وجوده البحيرى مشرف الصفوف العليا.

ومن جانبه، أثني وكيل وزارة التربية والتعليم على التنظيم والاشراف للمسابقة، مقدما الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الإسلامية واللغة العربية على جهدهما غير المسبوق لإنجاح المسابقة. 

 

مختار: الدقهلية تمتلك ما يقرب من ١٠٠٠ معدة بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة وقال "مختار" انه تم توفير المرحلة الاولي والثانية من الكاوتش والبطاريات لاحتياجات المعدات ورفع كفائتها وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه، واضاف "مختار" ان هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل..

 
وفي ذات السياق، قال"مختار" إن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة ما يقرب من  1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وتشمل ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) واضاف "مختار" انه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.



 

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه
جانب من المسابقه
جانب من المسابقه
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم الدقهلية المنصورة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم معدات مجابهة الكوارث

نادى جزيرة الورد يجهز قافلة مساعدات إنسانية لدعم الشعب الفلسطينى

مؤتمر جراحة الأوعية الدموية يناقش أحدث الوسائل العلاجية بجامعة المنصورة

مصرع شخص تدخل لإطفاء حريق بشقة جاره في الدقهلية

القبض على مبيض محارة طعن جاره بخنجر بمحافظه الدقهلية

رئيس جامعة المنصورة يفتتح ملتقى التوظيف الأول بكلية الحقوق

مصرع شخص وإصابة آخر أثناء تركيب كهرباء محل بالدقهلية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس السيسى بالدقهلية

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

حالة من الذعر.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

التحقيق فى مقتل سيدة داخل مول بأكتوبر لرفضها الزواج من زميلها

صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

سيدة تخلع زوجها: «يتاجر بي مع الشباب على الشات»

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

150 فلسطينيًا مقابل كل 50 إسرائيليًا.. هآرتس تكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها