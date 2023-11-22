وكيل «تعليم الدقهلية» يشهد التصفية النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم والتي أجريت بمدرسة المنصورة المتميزة٢.

بدأت منافسات مرحلة التصفية النهائية في الفترة من ١٦ حتى ٢٢ نوفمبر الجاري لمن شاركوا فى التصفية الأولى التى أقيمت بمقر الإدارات التليمية.



يذكر أن إجمالى عدد المتسابقين ٢٧٠ طالب وطالبة، وأشرف عليها لجنة التحكيم تضم طارق الدسوقي الموجه العام للغة العربية، طارق الغازى الموجه العام للتربية الإسلامية، الدكتور على العفيفي الموجه الأول للغة العربية بالمديرية، صابر بدر الموجه الأول للتربية الإسلامية، وجوده البحيرى مشرف الصفوف العليا.

ومن جانبه، أثني وكيل وزارة التربية والتعليم على التنظيم والاشراف للمسابقة، مقدما الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الإسلامية واللغة العربية على جهدهما غير المسبوق لإنجاح المسابقة.

مختار: الدقهلية تمتلك ما يقرب من ١٠٠٠ معدة بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة وقال "مختار" انه تم توفير المرحلة الاولي والثانية من الكاوتش والبطاريات لاحتياجات المعدات ورفع كفائتها وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه، واضاف "مختار" ان هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل..



وفي ذات السياق، قال"مختار" إن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وتشمل ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) واضاف "مختار" انه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.







جانب من المسابقه