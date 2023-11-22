محافظ الدقهلية: استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم معدات مجابهة الكوارث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، استلام الدفعة الثانية من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة.

وقال "مختار"، إنه تم توفير المرحلة الاولي والثانية من الكاوتش والبطاريات لاحتياجات المعدات ورفع كفائتها وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.



ولفت إلى أن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وتشمل ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) واضاف "مختار" انه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.



تدعيم ورفع كفاءة المعدات

ومن جهته؛ أوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة، أن الدفعة الثانية من مستلزمات الكاوتش والبطاريات التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل إطارات كاوتش للجرارات واللوادر وكذا البطاريات.

ولفت إلى أن الدفعة الأولى التي سبق استلامها كانت قد شملت اطارات وبطاريات لزوم تدعيم سيارات النقل القلاب حمولة 5 و10 و20 طن، وكذا اطارات وبطاريات اللوادر والجرارات والمقطورات لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة.

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية