الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نادى جزيرة الورد يجهز قافلة مساعدات إنسانية لدعم الشعب الفلسطينى

طارق عبد الهادي
طارق عبد الهادي

أطلق النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مبادرة للتبرع لتجهيز أكبر قافلة تبرعات إنسانية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقال النائب طارق عبدالهادي، إنه إيمانًا بالدور المجتمعي الفعال للمبادرات والمساهمات المجتمعية، التي يطلقها نادي جزيرة الورد دائمًا كإحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في مصر قرر مجلس إدارة النادي، إطلاق مبادرة للتبرع لتجهيز قافلة إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية، مطالبًا رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء الجمعية العمومية بالتبرع سواء بمبالغ مالية أو تبرعات عينية أو ملابس أو بطاطين أو مواد غذائية أو أدوية، لتجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي قطاع غزة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة. 

وأشار عبدالهادي، إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ المصري مديرية الشباب والرياضة الدقهلية الشعب الفلسطيني

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