تفاصيل مصرع مواطن أسفل عجلات قطار السنبلاوين بمحافظة الدقهلية

لقي مواطن بمحافظة الدقهلية مصرعه أسفل عجلات قطار "السنبلاوين - المنصورة"، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع شخص أسفل عجلات أحد القطارات.



وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع المواطن “السيد منصور منصور” من ناحية عزبة وهبة مركز السنبلاوين، ويعمل مساعد أول بوزارة النقل بأتميدة مركز ميت غمر، وذلك أسفل عجلات قطار “السنبلاوين - المنصورة”، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة لحين التصريح بالدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.