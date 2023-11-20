رئيس جامعة المنصورة يفتتح ملتقى التوظيف الأول بكلية الحقوق

افتتح د.شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الاثنين، فعاليات ملتقى التوظيف الأول بكلية الحقوق بحضور د.محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنتمية البيئة، المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور وليد عبد اللطيف مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلى عدد من المراكز الحكومية والشركات والمؤسسات القانونية.

وأكد رئيس الجامعة أن دورَ الجامعة لا يقتصرُ على مجالي التعليمِ والبحثِ العلمي، إنما يشملُ أيضًا ربطِ الطلابِ والخريجينَ بسوقِ العمل.

أوضح أن الملتقى يعمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل، ويهدف إلى إتاحة فرص توظيف مختلفة لخريجي كلية الحقوق، مشيرا أن خريج كلية الحقوق له طبيعة خاصة، وقد حرصت الجامعة على توفير العديد من الدورات التدريبية للطلاب والخريجين من خلال مراكز التدريب المهنى لاعداد الخريجين لسوق العمل وتسليحهم بكافة المهارات التى يحتاجها الخريج لسد الفجوة ومواجهة التحديات التى طرأت فى سوق العمل بالشراكة مع بعض الشركات والهيئات العاملة فى قطاع الدراسات القانونية.

كما وجه كلمة للخريجين بصقل مهاراتهم بالدورات المتخصصة والفرص التدريبية التى توفرها الجامعة والكلية للتسلح بكل ماهو جديد فى متطلبات سوق العمل.

أشار د.وليد الشناوى عميد كليةُ الحقوقِ، إلى أن الكلية "تحتفلُ هذا العامِ باليوبيلِ الذهبيِ لها، ومن حسنِ الطالعِ أن تأتىَ هذه الاحتفالاتُ مواكبةً لتمتعِ الكليةِ بمكانةٍ مرموقةِ مشهودٍ بها، ليس فقط بين كلياتِ الحقوقِ المصرية، ولكن أيضًا بين كلياتِ الحقوقِ العربية. وقد تبوأتْ مكانةً متقدمةً بين أفضلِ عشرِ كلياتٍ على مستوى الجمهوريةِ في جائزةِ التميزِ الحكوميِ في العامِ الماضي، وكذلك حصولُ برنامجي الدراسةِ باللغتين الإنجليزيةِ والفرنسيةِ على الاعتمادِ الأكاديمي لأولِ مرةٍ في الجامعاتِ المصرية.



أضاف أن “الملتقى التوظيفى الأولُ” لخريجي الكلية يستهدفُ توعيةَ الطلابِ باحتياجاتِ سوقِ العمل، وتقديمِ الإرشادِ والتوجيهِ المهني اللازمِ للطلابِ، والمساهمةَ في توفيرِ فرصِ عملٍ حقيقيةٍ لخريجي الكليةِ من خلالِ الجهاتِ المشاركة وغيرها، وتعريفِ هذه الجهاتِ بإمكانياتِ ومهاراتِ طلابِ الكلية، وبرامجها وثيقةِ الصلةِ باحتياجاتِ سوقِ العمل.

كما تأتى أهمية عقد الملتقى لمساعدةِ طلابِ الكليةِ على إدراكِ أهميةِ البحثِ عن وظيفةٍ في وقتٍ مبكرٍ واكتسابِ المهاراتِ اللازمةِ لذلك، وكذلك تقديمِ الفرصةِ للجهاتِ المستفيدةِ في انتقاءِ أفضلِ الكوادرِ البشريةِ بما يحققُ خدمةَ جميعِ الأطراف.

من جانبه أشار د.علاء التميمى أن تنظيم الملتقى يأتى فى اطار سياسة الدولة بإتاحة الفرص والإهتمام بالخريجين وفى اطار التوجه العام لجامعة المنصورة للمشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعى كلية الحقوق لتوفير فرص عمل متميزة ورفع مهارات الخريجين لتحقيق متطلبات سوق العمل فى ظل توجه الدولة فى الاهتمام بعناصر التعليم كافة وفى مقدمتها العنصر البشرى وقد حرص قطاع خدمة المجتمع بالكلية على متابعة الخريجين وتوفير كافة فرص التدريب وفرص العمل.

وأضاف أن خريجى الكلية يمثلون ثمرة جهود مضنية من البناء والتطوير على مدار سنوات عدة حرصت خلالها الكلية على تقديم كافة المناهج القانونية والتدريبات العملية وفق أحدث المعايير العالمية والمحلية.