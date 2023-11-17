الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظم التيار الإصلاحي الحر وحزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة، في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة مؤتمرا حاشدا بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، وروفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، وهشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ومحمد إسماعيل عضو مجلس النواب وممثل حملة الرئيس السيسي، ومحمد الشورى النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد وأمين التنظيم.

ووقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، في بداية مؤتمر دعم عبد الفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية.

شهد المؤتمر حضورا كبيرا من المواطنين المؤيدين لترشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن المؤتمر هو المؤتمر الحاشد الثاني عقب المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن باستاد المنصورة أمس الخميس.

مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية
مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية
مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية
مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية
مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية
مؤتمر حاشد لدعم السيسي بمشاركة التيار الإصلاحي وحزبي الاتحاد بالدقهلية
التيار الإصلاحي الحر الدقهلية عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة طلخا

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