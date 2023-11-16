الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرَا جماهيريًا لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية

جانب من مؤتمر مستقبل
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى وسط حضور جماهيرى حاشد.

حضر المؤتمر محمد المرشدي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، وطارق عبد الهادي الأمين المساعد، والنواب وحيد قرقر ووحيد فودة، ونسرين صلاح عمر، وولاء عبد الفتاح، وشيماء نبيه ومرفت عازر، وجمال عبد الظاهر وثروت فتح الباب، والأمناء المساعدين د.أحمد عبية ووليد خطاب.

يشارك في المؤتمر أعضاء الأمانات المختلفة بالمدن والمراكز في محافظة الدقهلية وعدد كبير من المواطنين.

من جهته أعلن السيد ضياء أحد شباب المنصورة تأييدة ودعم الكامل للرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتًا إلى أن تلك المرحلة فى تاريخ مصر تعد الأخطر ويجب التعامل معها بحكمة.

وأكد مختار محمد (موظف) أن الرئيس السيسى هو القائد المناسب لقيادة مصر خلال الـ6 سنوات القادمة؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات. 

جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
جانب من مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالدقهلية
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