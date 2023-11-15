رئيس جامعة المنصورة الجديدة يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

التقى صباح اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، بعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية وأعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة للتنظيم ووضع الاستعدادات النهائي لعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024.

وناقش رئيس الجامعة، الضوابط الحاكمة للاختبارات حيث تتبع الجامعة أحدث ما وصلت إليه العملية التعليمية من نظام للامتحانات والتصحيح الإلكتروني ومواصفات ورقة الأسئلة والتصحيح الالكتروني ورصد وإعلان النتيجة إلكترونيا وفقا لمعايير الجودة والاعتماد.

وأكد رئيس الجامعة، على توفير التأمين اللازم لجميع لجان الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين؛ والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

وفتح رئيس الجامعة، في حواره مع فريق العمل باب النقاش لكل معوقات العمل وصرح بأن جامعة المنصورة الجديدة تسير بخطى ثابتة ورصينة لتكون من الجامعات الرائدة بين جامعات الجيل الرابع، وقد أثنى على علاقة فريق العمل داخل الجامعة والتي يغلب عليها فكر الأسرة الواحدة مع ضرورة التكامل فيما بينها.

الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول