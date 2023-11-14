الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان المنصورة الجديدة

انطلاق اختبارات منتصف
انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان

تفقد اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ودكتور عصام الوكيل  عميد كلية طب الأسنان، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الأول، والثاني بكلية طب الأسنان- جامعة المنصورة الجديدة.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن اللجان تتم بالتزام وهدوء وسط، وأكد على توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد عميد الكلية، وأستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

وأفاد الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، بانتظام امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول لطلاب كلية طب الاسنان، وأكد عميد الكلية على ضرورة عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب اثناء لجنة الامتحان وعدم تواجد أي أوراق خاصة بمادة الامتحان، حيث تشمل هذه  الامتحانات المستويات الاولى والثانية، والثالث  بنظام الساعات المعتمدة، واكد انتظام امتحانات اليوم الأول بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة في ختام الجولة معامل كلية العلوم، ومعامل المحاكاة بكلية طب الاسنان، وتبادل سيادة الحوار مع الطلاب داخل المعامل ليطمئن على مدى استيعابهم للتجارب العلمية.

انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان

انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان
انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان
انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان
انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان
انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان
انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بطب أسنان
معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة عميد كلية طب الأسنان

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