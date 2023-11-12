"عمارة المنصورة الجديدة" يزينون الجامعة بتصميمات خادعه للبصر

قام طلاب العماره بتزيين فراغات جامعة المنصورة الجديدة بتصميمات مبهرة وخادعة للبصر، مع عمل محاكاة لأحد فصول الحضانة التي تمثل عنصر تصميمي داخل إطار مشروعهم التصميمي لهذا الفصل الدراسي، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة دكتور وائل صديق عميد كليه الهندسة وإشراف دكتور ساره البهلول مدير البرامج الهندسه ودكتور علياء عباس مدرس العمارة بالكلية.

وأفاد دكتور وائل صديق أستاذ العمارة والتصميم البيئي، بأن هذه التصميمات كانت نتاج تعاون الطلاب من الفرقة الأولى والفرقة الثانية ببرنامج العمارة البيئية بالكلية، من خلال مادتي التصميم المعماري والتدريب البصري وان تعاون الطلاب وحرصهم علي جودة الأعمال وتطبيق نظريات العماره كان مبهرا ومثيرا للاعجاب وأن روح العمل الجامعي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجامعه من اكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي في جميع الميادين الحقلية.

وأثني دكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، على التصميمات وجودتها وقام بمحاورة أحد الأطفال داخل الفراغ التعليمي المخصص كمحاكاة لأحد الفصول التعليمي، الذي تم استقدامه من طرف طلاب العماره استكمالا للمشهد والصورة البصرية للمشروع، موضحا أن جامعة المنصورة ستتبني مشروع لتنميه مهارات أطفال مدينه المنصوره الجديدة، بالتعاون مع الجامعة بالمجالات المختلفه على خلفيه هذا الحدث المعماري.

تزيين الجامعه

تزيين الجامعه

تزيين الجامعه