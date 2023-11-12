الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور ثناء راضى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالى.

ويضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة لزيارة وتجديد اعتماد كلية الهندسة وكذلك اعتماد 11 برنامج بكلية العلوم وبرنامجين بكلية التربية للطفولة المبكرة وبرنامج العمارة بكلية الهندسة، بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور شريف البدوى القائم بعمل عميد كلية الهندسة، دكتوره نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة، دكتور أمير شعلان، دكتوره فاطمة الجوهرى نواب مدير المركز.

يأتى اللقاء فى اطار زيارة فريق المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة كلية الهندسة للاعتماد المؤسسى، واعتماد 11 برنامج بكلية العلوم، اعتماد برنامجين بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف يوسف خاطر بوفد الهيئة فى رحاب جامعة المنصورة، كما أشاد بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج  موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى  والأكاديمى التى قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى كأول جامعة حكومية معتمدة فى مصر، وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.

وأكدت الدكتور ثناء راضى على فخر الهيئة بالجامعات المصرية والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية  ومن أهم الجامعات التى نفخر بها جامعة المنصورة المتميزة.

وأشارت إلى الشراكة الهامة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمى، كما عبرت عن أملها أن تعتمد كافة الكليات وجميع البرامج بها.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الهيئة القومية
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة وفد الهيئة القومية

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