الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان قرعة الفائزين بالحج

قرعة الفائزين بالحج
قرعة الفائزين بالحج

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب اليوم، قرعة الفائزين بالحج لعام 2023/ 2024، والتي نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة.


جاء ذلك بحضور اللواء حمدي سيف مفتش وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، واللواء أحمد، رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، واللواء عصام رضوان، مساعد مدير أمن الدقهلية، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.
 

وقدم "مختار" التهنئة القلبية للفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وتمنى حظًا سعيدًا لغير الفائزين في العام المقبل، وطالب الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وأن يحفظ الله مصر وشعبها.
 

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج الذي يعد احتفالًا سنويًا في الأراضي المقدسة.
 

ومن جانبه أكد "مدير أمن الدقهلية" أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكل الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.


والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحجاج لهذا العام 2024 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 3٫907 متقدما، وإجمالي تأشيرات مديرية الأمن 1029 تأشيرة، وعدد تأشيرات كبار السن 3% بإجمالي 31 تأشيرة، ويتم إجراء القرعة لعدد 998 مواطنا، ونسبة الاحتياط 50% 515 مواطنا.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مديرية أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب

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