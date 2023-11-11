محافظ الدقهلية: إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعى لخدمة أهالينا المزارعين

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وقاموا بافتتاح البنك الزراعي بقرية بميت غراب مركز السنبلاوين.

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وعبدالحميد الشابوري، رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، والنائب هشام الحصري رئيس عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، وأحمد عبدالعظيم رئيس مركز السنبلاوين.

وقال مختار: “أبعث باسم شعب الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما يقدمه من خدمات ومشروعات قومية في كافة القطاعات الخدمية في ظل بناء الجمهورية الجديدة”.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعي هو تأدية الخدمات المصرفية لجميع أهالينا المزارعين في القرى لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وزراعة محاصيل استراتيجية جديدة، مشيدًا بالفرع الجديد الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء محافظة الدقهلية وخاصة قرية ميت غراب وتوابعها من القرى المحيطة.

مختار: البنك الزراعى المصرى يقدم الخدمات للمزارعين لزيادة معدل الإنتاج

وثمن مختار دور البنك الزراعي المصري علي كل ما يقدمه من خدمات للمزارعين من قروض ميسرة لتشجيع الإنتاج وزيادة معدل الإنتاج ودعم مستلزمات الزراعة.

من جهته، أشار رئيس البنك الزراعي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين ودعم الزراعة لزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، لأن الزراعة هي أحد أهم أعمدة الاقتصاد في مصر.

جدير بالذكر أن فرع البنك الزراعي بميت غراب يعد أحدث فروع البنك الزراعي المصري التي يفتتحها مؤخرا، في إطار سعي البنك لتأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي انتهى من تطويرها، وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

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