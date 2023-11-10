مواطن من الدقهلية: موقف الرئيس من القضية الفلسطينية سيذكره التاريخ ويجب الالتزام بالمقاطعة

أكد جمال كامل، الأمين المساعد لأمانة العمل الشعبي والجماهيري لحزب حماة الوطن، دعمه وتأييده الكامل للقضية الفلسطينية، ولتوجيهات الرئيس السيسي لحفظ أمن وأمان الأراضي المصرية.

وأشار "جمال"، إلى أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية أحدث استفاقة واسعة في العالم العربي وسيذكره التاريخ، مشيدًا بتفاعل الشعب المصري مع هذه القضية، ومعبرًا عن رفضه لجرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي يتواطأ معها بعض دول أوروبا تحت مزاعم حقوق الإنسان.

أهمية التزام الأهالي بالمقاطعة لتأثيرها الإيجابي

وشدد الأمين المساعد لأمانة العمل الشعبي والجماهيري لحزب حماة الوطن، على أهمية التزام الأهالي بالمقاطعة لما لها من تأثير كبير على الشركات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعمها للاقتصاد المصري.