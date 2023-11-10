الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من الدقهلية: موقف الرئيس من القضية الفلسطينية سيذكره التاريخ ويجب الالتزام بالمقاطعة

جمال كامل
جمال كامل

 أكد جمال كامل، الأمين المساعد لأمانة العمل الشعبي والجماهيري لحزب حماة الوطن، دعمه وتأييده الكامل للقضية الفلسطينية، ولتوجيهات الرئيس السيسي لحفظ أمن وأمان الأراضي المصرية.

وأشار "جمال"، إلى أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية أحدث استفاقة واسعة في العالم العربي وسيذكره التاريخ، مشيدًا بتفاعل الشعب المصري مع هذه القضية، ومعبرًا عن رفضه لجرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي يتواطأ معها بعض دول أوروبا تحت مزاعم حقوق الإنسان.

 أهمية التزام الأهالي بالمقاطعة لتأثيرها الإيجابي

وشدد الأمين المساعد لأمانة العمل الشعبي والجماهيري لحزب حماة الوطن، على أهمية التزام الأهالي بالمقاطعة لما لها من تأثير كبير على الشركات والجهات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعمها للاقتصاد المصري.

امين العمل الشعبي حزب حماة الوطن السيسي الأراضى المصرية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع غزة بمركز شباب ميت طريف بدكرنس

القبض على المتهم بقتل شاب بميت غمر

مشاجرة تنتهى بمقتل شاب بـ"سلاح أبيض" فى الدقهلية

وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يضعان حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

وصول التجهيزات الطبية لوحدتي طب الأسرة بميت فارس وقرية ناصر

وزير التنمية المحلية يصل الدقهلية لافتتاح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ الدقهلية: ثبات تعريفة الركوب لسيارات الأجرة على مستوى المحافظة

محافظ الدقهلية يوجه ببحث ورصد احتياجات أسر صيادى بحيرة المنزلة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة فى صناعة التعدين

روسيا ترفض اتهامها بالتورط فى تشويه نجمة داود فى باريس

أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز محددات زيارة أمير قطر للقاهرة (فيديو)

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس