"رياضة الدقهلية" تشهد فعاليات انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب ميت حديد

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب ميت حديد، واطمأنت على سير الجمعية العمومية العادية.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد، ولاء طه محمد مدير عام إدارة شباب منية النصر، وأحمد راشد هيئات المديرية، ومحمد المليجي رئيس قسم الهيئات بالإدارة، وسماح أمين رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة، وكان فى استقبالها، عبد الجواد سعيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت حديد، وشيماء مناع المدير التنفيذي بالمركز.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ميت حديد فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السابعة مساء، فى وجود إشراف من إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وإدارة شباب منيه النصر المتواجدين داخل لجان التسجيل.

تتم عملية التسجيل داخل الجمعية العمومية العادية لمركز شباب ميت حديد، بإشراف رجال الشرطة المتواجدين داخل المركز للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب ميت حديد.

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