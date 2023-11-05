جامعة المنصورة تكرم أبنائها المتفوقين رياضيًا على مستوى العالم وإفريقيا

كرَّم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب اليوم الأحد، طالب وطالبة من أبناء الجامعة المتفوقين رياضيًا على مستوى العالم وأفريقيا.

جاء ذلك بحضور دكتور نيفين كامل، مدير مركز الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة سارة زيدان، نائب مدير المركز، الكابتن محمد طه السيد، مدرب كارتيه.

تفاصيل التكريم

وتم تكريم اللاعب عادل شبان عوض، الطالب في كلية التجارة بالجامعة، لاعب المنتخب المصري للكارتيه لذوي الاحتياجات الخاصة لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه بدولة المجر 2023.

كما تم تكريم اللاعبة رغد مصطفى حسني إبراهيم، الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة بجامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو وحصلت على المركز الأول إفريقيًا آنسات لمحترفي الجوجيتسو.

وفي بداية اللقاء، هنَّأ الدكتور شريف يوسف خاطر، الطالب والطالبة على الإنجاز الرياضي المتميز والتتويج بالمركز الأول إفريقيًا، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتمامًا كبيرًا لدعم المتفوقين رياضيًا وكذلك دعم ذوي الهمم، والجامعة تعمل على تحقيق رؤية الدولة المصرية، وتقدم كل وسائل الدعم سواء المادي أو المعنوي لأبنائنا من ذوي الهمم وقد أثبت الطالب عادل شبان الذي رفع اسم مصر والجامعة عاليًا في المحافل الدولية أن ذوي الهمم "قادرون باختلاف".

كما أثبتت الطالبة رغد مصطفى، قدرة فتيات مصر وجامعة المنصورة بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز على تحقيق التميز الرياضى والفوز بالمركز الأول إفريقيًا.

وأشاد بكفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.

وقال عادل شبان أن هذا التكريم من أعظم التكريمات وأقربها إلى قلبه لأنه من جامعة المنصورة، التى دعمته ماديا ومعنويا ووفرت لي كل سبل الراحة وذللت كافة العقبات للوصول لهذا الفوز الكبير.

وعبرت رغد مصطفى، عن سعادتها بتكريمها من إدارة جامعة المنصورة مؤكدة أن الجامعة قامت بدور الداعم الأكبر والراعي لأبنائها وسيظل هذا التكريم تتويجا لفوزها بالمركز الأول وتعويض كبير عن مجهودها خلال السنوات الماضية.

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