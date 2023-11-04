وزير التنمية المحلية يصل الدقهلية لافتتاح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو فاروق مساعد مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، في إطار زيارتهم للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وافتتاحها بالإضافة إلى افتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمعارض وتشمل (تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث - تفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء - افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره - تفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد علي النيل - افتتاح معرض ايادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة).

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة.

وقال مختار: “خالص شكري وتقديري للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية”.

تفاصيل زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية

تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية ل محافظة الدقهلية افتتاح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام محافظة الدقهلية، عقب ذلك يتفقد اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

ومن المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره وتجديده والذي يتضمن رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر وخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بعد صيانة الحدائق العامة بداية من استاد المنصورة وصولًا الى ميدان ام كلثوم ويتفقد بعد ذلك معرض السلع الاستهلاكية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة، ثم يتفقد بعد ذلك مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1،250 متر، ويتم تنفيذه على عدة مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 متر يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشي سياحي على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جانب من الزياره