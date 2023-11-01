الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": الكشف على 1857 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية هلا مركز ميت غمر

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء في قرية هلا مركز ميت غمر، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

جرى توقيع الكشف على 1857 مريضًا، وضمت 12 عيادة منها 8 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال- أسنان- رمد- جراحة- تنظيم أسرة)، والباقي داخل الوحدة، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 336، أطفال 320، جراحة 180، جلدية 175، أنف وأذن 148، رمد 174، أسنان 114، عظام 241، نسا وتنظيم أسرة 169.

كما تم إجراء عدد 299 حليلًا مختلفًا للمرضى، 165 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ142 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لها، وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.


من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

 

إزالة 18 حالة تعدٍ فى 7 مراكز

كما تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية (الزراعة والشرطة والتموين والمتغيرات المكانية وجميع الجهات المختصة) في إزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
 

وصرح المحافظ بأنه تمت اليوم إزالة 18 حالة تعد في 7 مراكز هى (الجمالية بإجمالي 4 حالات- ميت سلسليل بإجمالي 6 حالات- ميت غمر بإجمالي 1 حالة- دكرنس بإجمالي 1 حالة- المنصورة بإجمالي 2 حالة- المنزلة بإجمالي 1 حالة- منية النصر بإجمالي 3 حالات) على مساحة إجمالية 1 فدان.
 

وشدد "مختار" على إزالة كل التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص في جميع المراكز وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
 

كما شدد المحافظ على التصدي لأي حالات بناء مخالف جديدة في المهد، ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول، وتحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

ووجّه المحافظ برفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها، لتعود كما كانت، ومتابعة هذه الحالات لضمان عدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

صحة الدقهلية

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية
صحة الدقهلية
صحة الدقهلية
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية تنظيم قافلة طبية

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