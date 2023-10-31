الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقهلية تبدأ تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة فى 18وحدة

المنظومه
المنظومه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة، لافتا إلى أن الدقهلية هى أول محافظة تتطبق المنظومة في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه جرى تفعيل المنظومة فى 18 وحدة هى (البرامون - منية سمنود - أوليله- ميت غريطة- صدقة- دموه - الصلاحات - برمبال القديمة - العزيزة - عزب موسى - كفر الجديد - العصافرة - الحصص - الشوامى - كتامة - بهوت - السلسول- محلة دمنة).

و أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه يتم تقييم الحالات المستحقة من خلال 18 لجنة على مستوى الإدارة تحت إشراف الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة حيث يتم إصدار كارت للحالات المستحقة من خلال اللجنة ويتم الصرف الإلكترونى من خلال الوحدات.

 

دعم وحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين بـ 17 ماكينة غسيل كلوي


اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن دعم وحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين   بـ 17 ماكينة تبرع جمعية الاورمان وذلك ضمن  سلسلة التطوير الشامل لوحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين، هذا وقد ثمن " مختار" دور جمعية الاورمان ومساهماتها المتنوعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة..
 

وأشار المحافظ إلى أن مشاركات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وفي مقدمتها جمعية الأورمان كنموذج فريد تتميز به المحافظة حيث تتنوع وتتعدد مشاركتهم المادية والعينية فى تنفيذ المشروعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات حكومية متميزة في كافة المجالات.. 
 

وأوضح "مختار" أنه سبق وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان بحضور المستشار سيد الشوربجي مدير مشروعات الجمعية بالدقهلية لتطوير وحدة الكلي الصناعية والحضانات ومحطة تحلية المياة بمستشفي السنبلاوين بتكلفة تقدر بمبلغ 15 مليون جنيه.. 
 

من جانبه قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة إنه تم مؤخرا افتتاح الوحدة ومحطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي وسيتم استغلال الماكينات الجديدة في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار، مثمنا جهود محافظ الدقهلية ودعمه الكامل لمنظومه الخدمات الصحية لتقديم خدمات متميزة للمرضي والمترددين علي جميع روافد الخدمة الصحية..
 

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية من خلال إدارة الطب العلاجي بإشراف دكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة الذي أكد أن وحدات الكلي بالدقهلية تشهد طفرة علي كافة المستويات فنيا وإنشائيا حيث يتبع الان لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي، وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 8 عيادات كشف مبكر عن أمراض الكلي.

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Screenshot_20231031-142448
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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الاطفال الصناعية شريف مكين

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