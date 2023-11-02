محافظ الدقهلية يوجه ببحث ورصد احتياجات أسر صيادى بحيرة المنزلة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بمتابعة أعمال لجنة وزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد نحو بحث أسر صيادي بحيرة المنزلة ورصد الاحتياجات والتدخلات اللازمة لهم في مجالات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية في مراكز (المنزلة والجمالية والمطرية) بشراكة الرائدات الاجتماعيات.

وأوضح المحافظ، بأن هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لتنفيذ حزمة من الخدمات لأسر الصيادين ورفع مستوى الوعي لديهم والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديًا وتحقيق رؤية مصر 2030.



كما أوضح مختار، أن هذه التدخلات تشمل الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة وتنظيم الأسرة من خلال العديد من البرامج وهما برنامج "2 كفاية" وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الأسرية الإيجابية ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل من خلال برنامج "الألف يوم الأولى".



وثمن المحافظ، دور وزارة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر مع المحافظة لتوفير كافة الخدمات لصيادين بحيرة المنزلة من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لهم والتمكين الاقتصاد، وتوفير كافة الخدمات للنهوض بالمستوي المعيشي لهم ولأسرهم.



جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، سبق وأن قرر تخصيص مقر دائم لتنفيذ تلك التدخلات والبرامج لصيادين بحيرة المنزلة في المراكز الثلاثة (المطرية والمنزلة والجمالية).