الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«صحة الدقهلية»: ختام فعاليات الدورة التدريبية حول المعايير القوميه لبنوك الدم

جانب من الدوره التدريبيه
جانب من الدوره التدريبيه

اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته دورتها التدريبية تحت عنوان "المعايير القومية لبنوك الدم الاصدار الحديث٢٠٢٣ " بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض، جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم برفع كفاءة الكوادر الطبية.

 

استمرت الدورة على مدار 3 أيام وتضمنت فعاليات اليوم 9 محاضرات علمية  حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم  ،وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريبًا على سياسات مكافحة العدوي الخاصه ببنوك الدم.

 

حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من إداره بنوك الدم، الدكتورة مني غنيم، الدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا، الدكتورة يارا البيلي، الدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس. 

 

الكشف على 1857 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية هلا

 

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة صحة الدقهليه، بتنظيم قافلة طبية علاجية، الاثنين والثلاثاء، في قرية هلا مركز  ميت غمر، تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار بتقديم خدمة طبية للمواطنين خاصة الأماكن النائية والمحرومة.

تم توقيع الكشف على1857   مريضًا  . وضمت  12 عيادة  منهم 8 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال  -أسنان- رمد - جراحة - تنظيم أسرة )  والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

 

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 336،أطفال 320، جراحة 180،جلدية 175،أنف واذن 148، رمد 174،أسنان 114، عظام 241،نسا وتنظيم اسرة 169.

 

كما تم إجراء عدد 299 حليلًا مختلفًا  للمرضى،  165حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 142 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة


ومن جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 140 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

IMG-20231101-WA0017
IMG-20231101-WA0017
IMG-20231101-WA0018
IMG-20231101-WA0018
إدارة بنوك الدم ومشتقاته خالد عبد الغفار وزير الصحة أيمن مختار محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

"صحة الدقهلية": الكشف على 1857 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية هلا مركز ميت غمر

الدقهلية تبدأ تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة فى 18وحدة

"صيدلة المنصورة" تستضيف طلاب 37 جامعة بالمؤتمر العلمي الـ28

مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة ومعهد المحاسبة الإدارية الدولي "IMA"

محافظ الدقهلية: تمكين المرأة المصرية بكل أجهزة الدولة بنسبة من 25% إلى 50%

توقيع بروتوكول بين "علوم وهندسة الحاسب المنصورة الجديدة" وجامعة الفيوم

فحص 1399 مريضًا فى قافلة علاجية بجمصة بالدقهلية

نشر بحثين دوليين لطلبة "علوم الحاسب" بجامعة المنصورة الجديدة في مؤتمر "NILE2023"

الأكثر قراءة

وقاية النباتات ينجح في إجتياز معايير تجديد مواصفتين دوليتين

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

يوم الجمعة من كل أسبوع.. إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمة التوثيق

هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يدعم تهجير أهل غزة إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا