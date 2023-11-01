«صحة الدقهلية»: ختام فعاليات الدورة التدريبية حول المعايير القوميه لبنوك الدم

اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته دورتها التدريبية تحت عنوان "المعايير القومية لبنوك الدم الاصدار الحديث٢٠٢٣ " بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض، جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم برفع كفاءة الكوادر الطبية.

استمرت الدورة على مدار 3 أيام وتضمنت فعاليات اليوم 9 محاضرات علمية حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم ،وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريبًا على سياسات مكافحة العدوي الخاصه ببنوك الدم.

حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من إداره بنوك الدم، الدكتورة مني غنيم، الدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا، الدكتورة يارا البيلي، الدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس.

الكشف على 1857 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية هلا

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة صحة الدقهليه، بتنظيم قافلة طبية علاجية، الاثنين والثلاثاء، في قرية هلا مركز ميت غمر، تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار بتقديم خدمة طبية للمواطنين خاصة الأماكن النائية والمحرومة.



تم توقيع الكشف على1857 مريضًا . وضمت 12 عيادة منهم 8 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال -أسنان- رمد - جراحة - تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 336،أطفال 320، جراحة 180،جلدية 175،أنف واذن 148، رمد 174،أسنان 114، عظام 241،نسا وتنظيم اسرة 169.

كما تم إجراء عدد 299 حليلًا مختلفًا للمرضى، 165حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 142 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة



ومن جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 140 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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