حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

تشهد حالة الطقس اليوم أجواء مستقرة وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الاعتدال الملحوظ في درجات الحرارة ؛ إلا أنه من المتوقع أن تبدأ في الارتفاع على كافة الانحاء خلال الفترة القادمة.

ننشر في التقرير حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر



القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 31 18

دمنهور 30 18

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 17

دمياط 30 18

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 28 18

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 32 19

نخل 28 14

كاترين 25 12

الطور 31 23

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 33 15

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 35 23

اقرأ المزيد

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة