الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود استقرار ملحوظ في حالة الطقس اليوم الخميس، مع استمرار الإحساس بالبرودة في الساعات الأولى من اليوم، والإحساس بحرارة الجو في نهار اليوم بالقاهرة والمحافظات.

ونرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الخميس طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري

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درجات الحرارة في محافظات مصر 

القاهرة 31 20

العاصمة الإدارية 30 19

6 أكتوبر 31 19

بنهــــا 30 18 

دمنهور 30 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 28 17 

الزقازيق 30 17 

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 18

دمياط 24 19 

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 18

العريش 26 16

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13 

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 35 23

الاسكندرية 26 18

العلمين 24 17

مطروح 24 16

السلوم 30 16

سيوة 35 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

الشلاتين 32 22

حلايب 29 23

أبو رماد 29 23 

رأس حدربة 28 23

الفيوم 31 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21 

الأقصر 36 22

أسوان 37 22

الوادى الجديد 37 21

أبوسمبل 35 22

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو في مصر والتوقعات الأسبوعية لدرجات الحرارة

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-5-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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