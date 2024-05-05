الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

تستقر الأحوال الجوية على مستوى البلاد وفق ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية للباحثين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، وهو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ومعها كذلك يوم الإثنين بمناسبة شم النسيم، واستعداد الأسر للخروج والتنزه في الحدائق والمتنزهات العامة.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 5 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان الأرصاد الجوية للاستعداد الجيد للخروج من المنزل والاستعداد بالإجازات الرسمية في مختلف المحافظات.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

ورغم هذا الاستقرار في حالة الطقس إلا أن الأرصاد حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من (50 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3 أمتار).

مع وجود  فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا الإثنين لن تختلف عن اليوم كثيرًا في الاعتدال على السواحل الشمالية ويكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

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درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 28 17
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 28 17
بنها 27 16
دمنهور 27 16
وادي النطرون 26 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 28 17
الزقازيق 28 17
شبين الكوم 28 17
طنطا 27 16
دمياط 24 17
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 29 17
السويس 29 18
العريش 24 17
رفح 24 17
رأس سدر 28 17
نخل 29 14
كاترين 24 12
الطور 33 24
طابا 29 22
شرم الشيخ 35 23
الإسكندرية 23 16
العلمين 23 16
مطروح 22 15
السلوم 21 15
سيوة 26 14
رأس غارب 33 23
الغردقة 35 23
سفاجا 35 24
مرسى علم 35 25
شلاتين 34 24
حلايب 31 24
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 30 23
الفيوم 30 18
بني سويف 30 18
المنيا 32 17
أسيوط 33 18
سوهاج 35 20
قنا 37 24
الأقصر 37 23
أسوان 38 24
الوادي الجديد 36 19
أبو سمبل 38 24

 

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حالة الطقس خلال عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

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