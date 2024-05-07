الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدء من غدٍ الأربعاء وخلال الأيام المقبلة مع استمرار الأجواء الحارة نسبيا نهارا ومائلة للبرودة ليلًا في معظم المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس، غدًا الثلاثاء، توزيع متباين للحرارة في البلاد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الأماكن الداخلية بينما قد تبقى معتدلة على السواحل الشمالية وفي فترة الليل والصباح الباكر، قد يكون الطقس مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين يكون معتدلًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس يوم الخميس 

من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة جوية متقلبة خلال يوم الخميس حيث من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة من غرب البلاد على فترات متقطعة يمكن أن تؤدي هذه الظروف الجوية إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتسبب الاضطرابات في حركة المرور والنشاط الخارجي.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد تعلقًا للأتربة نهارًا ينبغي على الأفراد اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض المفرط للأتربة والغبار، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الواقية خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وتأمين الأماكن المغلقة بشكل جيد.

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حالة الطقس من يوم الجمعة إلى الاثنين 

ومن المتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية على فترات متقطعة يوم الجمعة وبدء من يوم السبت 11 مايو إلى الإثنين 13 من ذات الشهر تتوقع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس غدا وموعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر


درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 8 مايو

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3119
الأسكندرية2618
العلمين3018
مطروح2517
السلوم2817
سيوة3315
رأس غارب3020
الغردقة3223
سفاجا3322
مرسى علم3322
الفيوم3118
شلاتين3423
حلايب2924
بورسعيد2617
الإسماعيلية3217
بني سويف3118
المنيا3217
أسيوط3218
سوهاج3319
قنا3422
الأقصر3523
أسوان3523

 

 

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