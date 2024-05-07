حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يحرص المواطنون مع أول يوم الذهاب إلى العمل بعد إجازة شم النسيم على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، لتفادي أماكن سقوط المطر، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس يكون مائلا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلًا وبالصباح الباكر على شمال البلاد لشمال الصعيد، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشارت هيئة الأرصاد في مصر إلى انتشار شبورة مائية تكون من (الساعة 4 إلى 8 صباحا تقريبًَا)، ببعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية ومدن القناة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ونوهت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء بوجود فرص أمطار خفيفة في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتكون على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر عن حالة في الإسكندرية لمدة أسبوع في البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من طقس خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يكون من (1 إلى 1.75 متر)، واتجاه الرياح يكون من شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر بيان حالة البحر الأحمر، والتي سوف تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية وهي كالتالي:

محافظات القاهرة والوجه البحري: الحرارة الدرجة العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

جميع السواحل الشمالية العظمى 24 والدرجة الصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء الدرجة العظمى 30 والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد الدرجة العظمى 30 والدرجة الصغرى 16 درجات مئوية.

محافظات جنوب الصعيد الدرجة العظمى 33 والدرجة الصغرى 22 درجة مئوية.