الإثنين 06 مايو 2024
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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس ربيعي معتدل تزامنا مع شم النسيم، في ظل توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، لتسود أجواء أوروبية ربيعية على البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من (40 إلى 50 كم/س)، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

يسود طقس دافئ بالنهار، مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، غدًا الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم الاثنين 6-5-2024 فى مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعيةللقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في شم النسيم ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر إلى مترين وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ويسود القاهرة طقس ربيعي معتدل مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء المقبل، في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل.

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حالة الطقس في شم النسيم ودرجات الحرارة المتوقعة

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